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ВВС Украины попросили у Запада 200 истребителей F-16

Армия
ВВС Украины попросили у Запада 200 истребителей F-16

Украина нуждается в поставках не менее 200 однотипных боевых самолетов западного производства, ими могут быть истребители F-16. Об этом сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.

Он признал в эфире французского телеканала La Chaîne Info, что имевшиеся у Украины боевые самолеты советского производства безнадежно устарели в моральном и физическом отношении.

«Необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца», – заявил Игнат.

Спикер ВВС Украины попросил у Запада начать поставки истребителей F-16 как можно скорее, так как собрать 200 истребителей этого типа во всех странах НАТО одномоментно невозможно и речь идет о поэтапном перевооружении.

Ранее RT сообщил об объявлении воздушной тревоги в Николаевской области Украины.
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