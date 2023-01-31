Психолог Николаева перечислила приемы для быстрого засыпания

В наше время постоянных стрессов, потока новостей и обилия гаджетов иногда трудно бывает заснуть, что не способствует полноценному отдыху. Психолог Ирина Николаева перечислила некоторые приемы, которые помогут быстрее погрузиться в крепкий и здоровый сон.
Прежде всего следует отключить телефон. Современные смартфоны имеют опцию «беззвучный режим» и в дни, когда необходимо хорошо выспаться, лучше воспользоваться ею, передает «Центр деловой информации».
Хорошо помогает лицевая гимнастика. Уже доказано, что расслабление лицевых мышц и легкое «гримасничанье" помогут настроиться на комфорт. Также помогают и ритуалы красоты: нанесение масок, массаж лицевой и шейной зоны.
Известный с давних времен способ расположить себя ко сну - теплая ванна. Психологи и врачи-терапевты солидарны в том, что сон будет крепче, если полежать хотя бы пять минут полежать в теплой ванне с пенкой или морской солью.
Расслабляющее воздействие окажет также негромкая спокойная музыка. Можно найти в сети набор звуков для занятия йогой. Атмосферу релакса помогут создать и ароматические свечи.