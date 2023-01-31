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Нетребко досталось от Алены Жигаловой за оскорбление подписчицы

Шоу-бизнес
Нетребко досталось от Алены Жигаловой за оскорбление подписчицы

Журналистка Алена Жигалова высказалась о поведении оперной дивы Анны Нетребко, которая оскорбила подписчицу. Певице досталось от блогера за неблаговидный поступок.

Артистка недавно поделилась в соцсетях кадрами с Венского бала. Одна из подписчиц спросила у Нетребко, каково той жить за рубежом, ведь она родом с Кубани.

В ответ певица заявила, что лучшую часть жизни провела не на Кубани. Подписчице же знаменитость пожелала, чтобы «ее стрем» оставался с ней.

Жигалова прокомментировала эту ситуацию в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит». Журналистка напомнила, какая фраза закреплена у Нетребко в соцсетях.

«В профиле у нее стоит фраза, девиз ее по жизни: «Всегда помни, кто ты и откуда!». Вот такой слоган Анны Нетребко», — отметила блогер.

Жигалова с юмором дополнила этот слоган. По мнению журналистки, оперной диве подошел бы девиз «Всегда помни, кто ты и откуда, когда тебе выгодно!».
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