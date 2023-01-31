Суд приговорил оренбуржца к 4 годам тюрьмы за мошенничество

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор 47-летнему местному жителю.
В ходе судебного заседания, мужчина был признан виновным в обмане знакомого на сумму в размере около 20 миллионов рублей. Уточняется, что он пообещал помочь продать оборудование для майнинга криптовалют. Еще он обязался предоставить майнинговую ферму, сообщает prooren.ru.
Получив средства от потерпевшего, аферист свои обещания не выполнил. Суд приговорил мошенника к четырем годам тюремного заключения, оштрафовал на 300 тысяч рублей и запретил заниматься коммерческой деятельностью в течение одного года.