Суд приговорил оренбуржца к 4 годам тюрьмы за мошенничество

В ходе судебного заседания, мужчина был признан виновным в обмане знакомого на сумму в размере около 20 миллионов рублей. Уточняется, что он пообещал помочь продать оборудование для майнинга криптовалют. Еще он обязался предоставить майнинговую ферму, сообщает prooren.ru.