Репортаж ФАН: как ВСУ пытаются прорваться под Кременной

Пару дней назад Кременная пошумела во всех смыслах этого слова. Медиаплощадки рассказали о прилетах ракет HIMARS в населенный пункт, и на какое-то время данная новость забила информационное поле. Соответствующее сообщение появилось на украинских ресурсах, а к этим источникам особого доверия нет, однако американские боеприпасы действительно были: на прежде уютный небольшой городишко обрушились два с половиной десятка ракет.