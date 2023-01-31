Украинские генералы демонстрируют свою заинтересованность в захвате Кременной Луганской Народной Республики после того, как были отрезаны пути снабжения через Соледар. К такому выводу пришел военный корреспондент ФАН Сергей Среда после посещения данного участка фронта.
Пару дней назад Кременная пошумела во всех смыслах этого слова. Медиаплощадки рассказали о прилетах ракет HIMARS в населенный пункт, и на какое-то время данная новость забила информационное поле. Соответствующее сообщение появилось на украинских ресурсах, а к этим источникам особого доверия нет, однако американские боеприпасы действительно были: на прежде уютный небольшой городишко обрушились два с половиной десятка ракет.
Впрочем, уютным он был прежде, а теперь это прифронтовая зона. И сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться в данном районе не жалея ресурсов, в первую очередь человеческих.
Армия Киева чуть ли не в ежедневном режиме предпринимает попытки штурмовать позиции группировки союзных войск. Но встретив отчаянное сопротивление наших, несет большие потери в живой силе и отступает.
«Они словно с цепи сорвались: лезут и лезут. Мы их крошим, а они прут», — признается боец с позывным Сват, представитель одного из луганских подразделений.
Его вместе с товарищами сюда отправили на усиление после того, как ВСУ увеличили интенсивность своих атак. В какой-то момент Киев привык к относительному затишью на линии фронта, но оно было связано с межсезоньем: осенняя распутица затрудняла движение военной техники, а бойцы месили грязь в окопах.
Вообще, осенью воевать невыгодно. Глубокая грязь увеличивает расход топлива, автомобилям приходится двигаться на второй скорости даже по дорогам. В то же время дожди ограничивают возможности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), работа в связке с которыми теперь превратили ствольную артиллерию в высокоточное оружие. Без беспилотников для поражения оборонительного сооружения требуется гораздо больше боеприпасов.
Но теперь грязь схватилась льдом, а небо прояснилось. Ситуация на поле боя также изменилась не в лучшую для ВСУ сторону.
Украинские генералы не заботятся о личном составе и фактически отправляют своих солдат на убой. Российская группировка плотно закрепилась на этом участке фронта, и даже тот обстрел Кременной двумя десятками ракет HIMARS ничего не изменил.