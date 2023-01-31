Жигалова не исключила, что Ивлеева улетела в Дубай для съемок с арабскими шейхами

Жигалова отметила, что Ивлеева находится у нее «на карандаше». Если блогер решит что-то сделать в Дубае за деньги, она узнает об этом первой, заверила журналистка. Жигалова не исключила, что знаменитость улетела в ОАЭ ради съемок.