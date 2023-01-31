Жигалова не исключила, что Ивлеева улетела в Дубай для съемок с арабскими шейхами

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала отъезд блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в Дубай. Она предположила, зачем звезда шоу «Орел и решка» отправилась в ОАЭ.
Жигалова отметила, что Ивлеева находится у нее «на карандаше». Если блогер решит что-то сделать в Дубае за деньги, она узнает об этом первой, заверила журналистка. Жигалова не исключила, что знаменитость улетела в ОАЭ ради съемок.
«Может быть, она снимается в новом сезоне шоу «Сердце Ивлеевой», где за нее будут биться уже не простые российские парни, а арабские шейхи», — заявила журналистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Напомним, Ивлеева не стала раскрывать подписчикам, зачем отправилась в Дубай. При этом блогер отреагировала на слухи о работе в эскорте. Звезда Сети высмеяла подобные подозрения, заявив, что ее якобы вывели на чистую воду.