МИД Китая заявил о планах Си Цзиньпина посетить Москву

Затронув вопрос о планируемом визите китайского лидера Мао Нин не смогла поделиться подробной информацией. Однако официальный посол России в Пекине Игорь Моргунов считает, что Си Цзиньпин может приехать в Москву весной, после проведения сессии китайского парламента.