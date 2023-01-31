МИД Китая заявил о планах Си Цзиньпина посетить Москву

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Россия и Китай стремятся укрепить сотрудничество во многих сферах и отраслях, которое способствует сближению двух стран и развитию дипломатических отношений.
Затронув вопрос о планируемом визите китайского лидера Мао Нин не смогла поделиться подробной информацией. Однако официальный посол России в Пекине Игорь Моргунов считает, что Си Цзиньпин может приехать в Москву весной, после проведения сессии китайского парламента.
Ранее японское издание Yomiuri сообщило о возможных сложностях китайского председателя с посещением РФ в связи с коронавирусными ограничениями.