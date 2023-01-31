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МИД Китая заявил о планах Си Цзиньпина посетить Москву

Политика
МИД Китая заявил о планах Си Цзиньпина посетить Москву

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Россия и Китай стремятся укрепить сотрудничество во многих сферах и отраслях, которое способствует сближению двух стран и развитию дипломатических отношений.

Затронув вопрос о планируемом визите китайского лидера Мао Нин не смогла поделиться подробной информацией. Однако официальный посол России в Пекине Игорь Моргунов считает, что Си Цзиньпин может приехать в Москву весной, после проведения сессии китайского парламента.

Ранее японское издание Yomiuri сообщило о возможных сложностях китайского председателя с посещением РФ в связи с коронавирусными ограничениями.
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