Алена Жигалова напомнила Наргиз, как она назвала Узбекистан «кромешным адом»

Жигалова отметила, что Наргиз стала новой Примадонной, но «узбекского разлива». В интервью певица рассказала о своем таланте, с помощью которого удалось пробиться на эстраде. Теперь она называет себя «дорогой артисткой» и объясняет ценник на корпоративы своим долгим творческим путем к славе. У Жигаловой тут же возникли закономерные вопросы к артистке.