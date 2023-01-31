Алена Жигалова напомнила Наргиз, как она назвала Узбекистан «кромешным адом»

Журналистка и блогер Алена Жигалова высказалась об интервью Наргиз Закировой, в котором певица рассуждает о своей роли в шоу-бизнесе. Она напомнила артистке из Узбекистана, как она назвала свою Родину «кромешным адом».
Жигалова отметила, что Наргиз стала новой Примадонной, но «узбекского разлива». В интервью певица рассказала о своем таланте, с помощью которого удалось пробиться на эстраде. Теперь она называет себя «дорогой артисткой» и объясняет ценник на корпоративы своим долгим творческим путем к славе. У Жигаловой тут же возникли закономерные вопросы к артистке.
«Кстати, почему интервью Наргиз давала на русском языке, а не на узбекско-тюрском наречии? Мне интересен ответ на этот вопрос от самой Наргиз. А еще мне интересно, почему Наргиз забыла упомянуть, что все хиты, с которыми она раскрутилась, кстати, в России, а не Узбекистане, ей написал Максим Фадеев», — заявила Жигалова.
Блогера порадовала реакция аудитории на интервью Наргиз. Комментаторы и подписчики из социальных сетей певицы не устают напоминать ей собственную фразу, где она назвала свою страну «кромешным адом под названием Узбекистан».
«Так что, уважаемы комментаторы, пишите об этом почаще уважаемой Наргиз, а не мне. Потому что я не уважаю Узбекистан, потому что постоянно рассказывают про эту Наргиз», — добавила журналистка в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Также Жигалова высказалась о певице Монеточке (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ), которая сообщила об отмене концертов в российских городах. Журналистка уверена, что певица устроит тур по Израилю.