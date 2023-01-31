Сравнительно честный способ отъема: что происходит с арестоваными российскими активами за рубежом

Но даже в этом случае в стройных рядах евробюрократов не обошлась без партизан. Швейцария, которая с момента специальной военной операции заморозила на своих счетах российских активов на 8 миллиардов долларов, заявила, что не собирается их передавать Киеву. По мнению местных властей, это подорвет доверие частных инвесторов к швейцарской финансовой системе. Тем более, что в швейцарской правовой системе такого рода операции просто невозможны. К тому же замороженные активы — это только часть суммы от примерно 50 миллиардов долларов, которые, как предполагают власти страны, точно принадлежат 100 наиболее богатым россиянам, имеющим счета в Швейцарии. И это лишь небольшая часть финансовых активов российских фирм и частных инвесторов, которые банковская ассоциация страны оценила в 213 миллиардов долларов.