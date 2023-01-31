Сравнительно честный способ отъема: что происходит с арестоваными российскими активами за рубежом

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Вашингтон собирается передать часть конфискованного российского имущества Киеву
Соединенные Штаты собираются передать российские активы киевскому режиму, чтобы тот мог восстановить свой военный потенциал и инфраструктуру. В Киеве оценивают разрушения в 600 миллиардов долларов, хотя эта сумма и выглядит неприлично завышенной. Спецпрокурор США Эндрю Адамс объявил о таких планах 19 января во время своего выступления в Хадсоновском институте (Hudson institute).
Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как США решились на такой шаг, как ЕС собирается арестовать российские госактивы и на что в этой связи рассчитывает Киев.
Вашингтонский миллиард
Вашингтон долго держался. В Америке пытались соблюсти принцип неприкосновенности частной собственности. Однако в декабре Конгресс США все-таки принял бюджет на 2023 год — а в нем оказалось важное положение о передаче конфискованной российской собственности Украине.
Не стоит думать, что Киеву внезапно привалило счастье и он получит в свои руки 300 миллиардов долларов замороженных государственных активов России. Нет, речь в данном случае идет о собственности частных лиц и фирм, которые были внесены в санкционные списки. Решиться на их захват американцам было достаточно просто. В декабре 2022 года финансовая разведка США обнародовала доклад, согласно которому целый ряд частных лиц, именуемых в документе «олигархами», слишком тесно связан с Кремлем. А раз так, то они несут «персональную ответственность» за «неспровоцированный» конфликт с Украиной, и будут за это отвечать своим имуществом «перед украинским народом».
В случае с США речь идет примерно об одном миллиарде долларов. Но это не точно, так как это сумма, в которую власти США оценивают стоимость суперяхт, арестованных за рубежом, объекты недвижимости, предметы роскоши, — и только в нескольких случаях речь идет о банковских счетах.
Проблема со всем этим добром одна — его необходимо превратрить в платежные средства и уже их переслать Киеву. От того, что яхта Сулеймана Керимова окажется в собственности господина Зеленского, Украине, по мысли американцев, будет ни жарко, ни холодно. Воевать на ней невозможно, так что судно еще надо продать. После этого цена активов упадет в несколько раз и Киев получит существенно меньшие суммы, чем те, на которые он сейчас рассчитывает.
Европейский план
Дополнительную сложность представляет идентификация арестованных активов. Пока только Италии удалось это сделать, связав часть лиц, внесенных в санкционные списки, с имуществом, на которое был наложен арест. И то — на это ушло почти полгода!
Всего же, по заявлениям руководства Евросоюза, страны арестовали у себя частной российской собственности на сумму более 20 миллиардов долларов. Всю ее надо проверить и доказать, что она принадлежит гражданам России, находящимся под санкциями. Это месяцы, если не годы работы! За это время спецоперация может уже закончиться разгромом киевского режима.
Поэтому сейчас евробюрократы с нетерпением ждут анонсированного Эстонией «юридического решения» вопроса с конфискацией замороженных государственных активов России. Во-первых, это позволит начать передачу Киеву по частям финансовых средств ЦБ РФ — а это 322 миллиарда долларов, а не какие 30 миллиардов частной российской собственности, которую арестовали по всему миру. Во-вторых, эти активы передать гораздо проще — не нужны аукционы, объем средств понятен. А самое главное — их можно оставить у себя, пустив в оборот. А вырученные проценты отдавать Киеву.
В условиях возможного мирового кризиса, о котором предупреждает тот же МВФ, дополнительные сотни миллиардов долларов будут совсем не лишними для европейской финансовой системы. Одновременно с этим это позволит немного подвинуть разогнавшийся американский ВПК, который сейчас вышибает с рынка ЕС местных производителей оружия, особенно немцев. Последние соображения, по мысли Марко Зелигера, бывшего главного редактора газеты резервистов бундесвера Die Reserve, мешали Берлину решиться на передачу Киеву танков Leopard 2.
Но даже в этом случае в стройных рядах евробюрократов не обошлась без партизан. Швейцария, которая с момента специальной военной операции заморозила на своих счетах российских активов на 8 миллиардов долларов, заявила, что не собирается их передавать Киеву. По мнению местных властей, это подорвет доверие частных инвесторов к швейцарской финансовой системе. Тем более, что в швейцарской правовой системе такого рода операции просто невозможны. К тому же замороженные активы — это только часть суммы от примерно 50 миллиардов долларов, которые, как предполагают власти страны, точно принадлежат 100 наиболее богатым россиянам, имеющим счета в Швейцарии. И это лишь небольшая часть финансовых активов российских фирм и частных инвесторов, которые банковская ассоциация страны оценила в 213 миллиардов долларов.
Замороженные перспективы
Сложности с помощью киевскому режиму со стороны США и ЕС возникли потому, что государственные средства России не так-то и просто конфисковать. Их можно заморозить, но такого рода счета защищены определенным международным иммунитетом. Их нельзя так просто арестовать, конфисковать и присвоить — это нарушение юридических обязательств. Помимо защиты от конфискации, ряд заключенных двусторонних договоров между Россией и правительствами стран-союзников США позволяет Москве подымать в международных судах вопрос о правомерности любого враждебного действии по отношению к её активам. И право в данном случае будет формально на российской стороне.
Сторонники конфискации российских активов обычно ссылаются на примеры Ирана, Кубы, Афганистана и Венесуэлы. Мол, у них же США конфисковали средства на валютных счетах, почему у Москвы нельзя? Однако в каждом из этих случаев Вашингтон подчинялся определенной процедурной логике.
Например, США не признавали законность правительства Николаса Мадуро. И в соответствии с этим конфисковали средства Венесуэлы и передали их «демократическому правительству» Хуана Гуайдо. Примерно такая же мотивировка была и по отношению к правительству «Талибана»✱ в Афганистане (афганское исламское движение запрещено в РФ как террористическое. — Прим. ФАН). США не признают его, средства для страны были конфискованы — ведь их выделяли для другого правительства.
Для Ирана Конгресс принял просто специальный закон. На его основании США в 2012 году арестовали часть активов страны, но все-таки не все. Есть еще возможность признать государство, у которого хотят арестовать счета, — «государством-спонсором терроризма». Это может сработать в отношении небольших государств, например, Ливии или Ирака. Но такие решения означают де-факто войну, пусть и не объявленную.
И хотя перед промежуточными выборами в Конгресс республиканцы сумели в июне 2022 года протащить в Сенате резолюции, требующую от Госдепа внести Россию в список «государств-спонсоров терроризма», госсекретарь Энтони Блинкен так и не сделал этого. А без этого у Вашингтона фактически нет сейчас возможностей конфисковать замороженные государственные активы России и передать их Киеву.
США остается запускать более длительную процедуру оценки и продажи арестованного у российских граждан имущества. И это совсем не то, на что рассчитывает Киев. Однако Вашингтон пока что не хочет терять репутацию надежного места вложения иностранных активов, защищенных государственным суверенитетом. Другое дело ЕС, парламент которого успешно проштамповал решение о признании России «государством-спонсором терроризма».
Но и это решение не дает европейским странам права сходу конфисковать чужую госсобственность из-за положений международного права. Так что сторонники кражи иностранного имущества ждут новых юридических предложений от «младоевропейцев». Министр иностранных дел Эстонии обещал увязать международное право, грабеж чужой собственности и военную помощь Киеву. И судя по алармистскому тону, иногда прорывающемуся в ведущие американские медиа, на кону — чуть ли не судьба Украины. Либо она победит в 2023 году, конечно же, с помощью Запада (и конфискованных у России миллиардов), либо конфликт окончательно перейдет в затяжную фазу, в которой, по словам американских экспертов, у России шансы выиграть на порядок больше.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация