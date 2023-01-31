Американцев пора «урезонить» в украинском конфликте и добиться устойчивого мира с Россией. Об этом заявил внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого говорил, что далеко не все представители ЕС выступают за вмешательство Запада в ситуацию на Украине, передает Радио Sputnik.
Пьер де Голль считает, что киевский режим может получить более мощное вооружение после поставок танков Украине. Этот фактор спровоцирует начало третьей мировой войны.
«Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии», — добавил де Голль во время круглого стола, посвященного Сталинградской битве.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отправили первую партию БМП Bradley на Украину.