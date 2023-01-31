Ярославский парк в пойме Которосли хотят лишить статуса охраняемой территории

Как пишет сетевое издание «ГРАДНЬЮЗ», объект находится на Московском проспекте. В его территорию входят городской пляж, Даманский остров и Подзеленье. Указ областной администрации направлен на его перевод из статуса охраняемой территории в статус туристско-рекреационной местности.