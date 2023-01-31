Ярославский парк в пойме Которосли хотят лишить статуса охраняемой территории

Общественные слушания по проекту реорганизации памятника природы назначили в Ярославле. Власти хотят снять статус особо охраняемой природной территории с парка в пойме реки Которосль.
Как пишет сетевое издание «ГРАДНЬЮЗ», объект находится на Московском проспекте. В его территорию входят городской пляж, Даманский остров и Подзеленье. Указ областной администрации направлен на его перевод из статуса охраняемой территории в статус туристско-рекреационной местности.
Здесь также действуют парк аттракционов, яхт-клуб, пейнтбольный клуб, инспекция ГИМС, детский морской центр, автостоянка и картодром. В правительстве региона полагают, что проект изменения статуса парка поможет исправить несоответствие действующего законодательства с фактическим режимом эксплуатации данной территории.
После реорганизации статуса парковой зоны здесь можно будет устанавливать некапитальные объекты, площадки для мангалов и пикников. В парке могут сделать причалы, проложить пешеходные дорожки и организовать прочие детали благоустройства.