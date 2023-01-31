Украинские беженцы в Италии жалуются на отношение соцработников

Беженцы из Украины, уехавшие в Европу после начала специальной военной операции, заявляют, что отношение социальных работников резко ухудшилось в сравнении с первыми месяцами эмиграции. В чатах помощи украинцам часто мелькают жалобы, что они начали раздражать людей, которые по идее должны помогать им адаптироваться. Особенно сбежавшие из своей страны в поисках лучшей жизни сетуют на Италию, которая значительно ужесточила правила пребывания беженцев.