Украинские беженцы в Италии жалуются на отношение соцработников

Беженцы из Украины, уехавшие в Европу после начала специальной военной операции, заявляют, что отношение социальных работников резко ухудшилось в сравнении с первыми месяцами эмиграции. В чатах помощи украинцам часто мелькают жалобы, что они начали раздражать людей, которые по идее должны помогать им адаптироваться. Особенно сбежавшие из своей страны в поисках лучшей жизни сетуют на Италию, которая значительно ужесточила правила пребывания беженцев.
Самый острый вопрос сейчас касается жилья. На сегодняшний день арендовать квартиру, даже имея деньги, беженцам крайне сложно. Местные жители не очень хотят их пускать даже за деньги.
«Да, тут его (жилье) вообще не снять, если нет контракта на работу бессрочного. А работы тут для наших то в поле, то официант и очень много бадантэ (помощь пожилым людям). Платят копейки, труд не ценят, только свой и свое время... а вы и за это должны быть благодарны. Нам соцработник заявил — вас сюда не заставляли ехать. Я был в шоке...», — пишет в чате помощи Владимир В.
«Нам тоже, когда мы просили соцработника сказали — а зачем он вообще вам? Сами напрягайтесь и разбирайтесь», — поддержала беседу Даша Т.
Италия — одна из немногих стран, которая пока не отказалась от социальных пособий украинцам, но тратить их возможно только на еду. Снять наличку с карточки невозможно. Оплачивать ею можно только покупки не в дорогих магазинах, и то только на продукты.
«Игрушку ребенку нельзя покупать это на еду... ну есть свои особенности, машину заправлять нельзя, но ездить как хотите на общественном с тремя маленькими...», — продолжает жалобы Владимир.
Европейцы же в свою очередь недоумевают, почему люди, которых пустили в страну постоянно жалуются и категорически отказываются учить язык и работать. При этом требуют улучшения условий жизни.
Ранее стало известно, что Латвия и Литва рассматривают вопрос об отправке обратно на Украину мужчин, подлежащих мобилизации.