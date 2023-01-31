Россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии

Гражданке РФ Софье Сапеге, которая была задержана на территории Белоруссии в мае 2021 года, отказали в помиловании, сообщили в администрации президента Александра Лукашенко. Причиной отказа стала недостаточность критериев для принятия данного решения.
Сапега была приговорена к шести годам колонии по делу о разжигании социальной розни. Девушка дала признательные показания и сотрудничала со следствием.
Ранее россиянка уже просила белорусские власти о помиловании. В начале января Сапеге также было отказано в удовлетворении просьбы.