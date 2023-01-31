Автоэксперт Холодов оценил шансы взыскать ущерб с коммунальщиков за ДТП на скользкой дороге

Если не смог затормозить на скользкой городской дороге, кому придется выплачивать ущерб за ДТП?
Циклон «Николас», распоряжающийся в Петербурге последние несколько дней, вновь вызвал повышение температуры, принес сильный ледяной ветер. Из-за того, что город оказался в холодной его части, снег и ледяной дождь покрыли все городские дороги и тротуары тонкой коркой льда. Водителям приходится изловчаться, чтобы избежать ДТП, а пешеходам — падений и наездов.
У городских коммунальных служб была вся ночь, чтобы заняться обработкой дорог и пешеходных зон, но утром петербуржцы поехали по местам службы по скользким дорогам. Свое возмущение горожане поспешили вылить в соцсетях. В частности, пользователь одного из городских чатов в Телеграм по имени Игорь рассказал, что дважды скользкая из-за льда проезжая часть могла привести к ДТП или конфликту с другими участниками движения:
«Скользко! Кова лешего не обрабатывают дороги от обледенения? Даже на шиповке еле живой добрался на работу. Пару раз так тормознул резко из-за оголтелых пешеходов, что меня юзом повело. Хорошо хоть на соседних полосах народ понимающий оказался и никто мне в ряшку не настучал».
ФАН связался с вице-председателем Комитет по защите прав автомобилистов, автоэкспертом Александром Холодовым и поинтересовался, кто в случае таких ДТП будет признан виновным?
«Теоретически можно попробовать посудиться. Есть определенные нормативы, если удастся доказать, что эти нормативы были нарушены, тогда будет шанс взыскать ущерб с коммунальных служб. Но дело в том, что даже если вовремя не обработали, мы же понимаем, что в журналах каких-то служебных везде может быть зафиксировано, что все обработано. Плюс там достаточно большие временные люфты для того, чтобы успеть как-то среагировать, по несколько часов. И, соответственно, придется доказать, что они в это время не уложились На мой взгляд, это достаточно сложно сделать, хотя теоретически, наверное, можно. Но учитывая, что ГОСТ достаточно “добрый” по отношению к коммунальщикам, например, время отсчитывается с момента окончания снегопада и других погодных явлений, зачастую на них вину возложить не получается», — объяснил автоэксперт.
Это очень удобно — получать зарплату, а работу выполнять, когда будет настроение. Ответственность минимальная, по крайней мере, кроме проклятий упавших на гололеде горожан или владельцев стукнувшихся авто, подведомственным сотрудникам Комблага администрации Петербурга ничего не грозит. И пока петербургское начальство безмятежно дремлет, на дорогах Северной столицы увеличивается риск ДТП, а коммунальщики бездельничают — за счет городского бюджета.
Ранее ФАН писал, что малая родина губернатора Петербурга Александра Беглова не заложила градоначальнику понимание смысла в уборке снега.