Автоэксперт Холодов оценил шансы взыскать ущерб с коммунальщиков за ДТП на скользкой дороге

У городских коммунальных служб была вся ночь, чтобы заняться обработкой дорог и пешеходных зон, но утром петербуржцы поехали по местам службы по скользким дорогам. Свое возмущение горожане поспешили вылить в соцсетях. В частности, пользователь одного из городских чатов в Телеграм по имени Игорь рассказал, что дважды скользкая из-за льда проезжая часть могла привести к ДТП или конфликту с другими участниками движения: