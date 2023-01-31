Полицейский из Франции устал от городской суеты и переехал с женой в российскую деревню

Француз Николя Жерар Дворецки переехал в Россию в 2019 году. Мужчина рассказал, почему решил перебраться в РФ, а также как оказался в Чувашии.
Во Франции Николя Жерар Дворецки 23 года работал полицейским. В 2008 году он впервые приехал в Россию в отпуск. Спустя пять лет он познакомился с будущей супругой. Впоследствии пара перебралась в поселок Алатырь в Чувашии.
«Я чувствую себя более свободным в России, чем во Франции, и я надеюсь, что когда я умру — я умру здесь, а не там», — признался француз, пишет ntrk21.ru.
Оказавшись в России впервые, мужчина был шокирован. Он не ожидал встретить в этой стране так много хороших людей, готовых прийти на помощь. Во Франции все наоборот. Там практически никто не знает имен своих соседей, рассказал Николя Жерар Дворецки.
Француз с супругой переехали в деревню, так как устали от технологий и городской суеты. По признанию мужчины, он не хочет возвращаться к себе на родину. Французское правительство плохо относится к своим гражданам, поэтому мужчина принял решение навсегда остаться в России.