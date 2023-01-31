Полицейский из Франции устал от городской суеты и переехал с женой в российскую деревню

Оказавшись в России впервые, мужчина был шокирован. Он не ожидал встретить в этой стране так много хороших людей, готовых прийти на помощь. Во Франции все наоборот. Там практически никто не знает имен своих соседей, рассказал Николя Жерар Дворецки.