Актер Георгий Мартиросян: мне исполнилось три раза по 25 лет

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян родился 31 января 1948 года. В день рождения юбиляр рассказал ФАН, как намерен провести свои именины.
Артист сердечно поблагодарил Федеральное агентство новостей за проявленное к его персоне внимание и сердечно поблагодарил за искренние пожелания по случаю его 75-летия.
«Спасибо вам огромное за то, что вы помните, позвонили. Это очень приятно», — сказал актер.
Георгий Мартиросян также отметил, что у него еле хватает сил и времени на то, чтобы отвечать на бесчисленные поздравления от самых близких людей и хороших знакомых.
«С шести часов утра я начал принимать поздравления. Это самое главное занятие сегодня. Я держу при себе телефонную трубку, как говорится, не успеваю закончить разговор с кем-то из друзей и товарищей, сразу же идут следующие звонки, которые всегда очень-очень приятны», — поведал собеседник ФАН.
Кроме того, он рассказал, что не стал планировать ничего особенного по случаю своего юбилея.
«Не хочется произносить эту цифру полностью, а три раза по 25 — всего ничего. Даже не знаю, как проводить этот день. Я знаю, что звонки будут до самого вечера. Буду заниматься какими-то домашними делами. Сейчас нужно куда-то с супругой поехать, нужно и ей помогать. У нее тоже огромное количество забот», — подытожил заслуженный артист РФ.
Всенародную любовь актеру принесли блистательно сыгранные роли в таких кинокартинах как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Самая обаятельная и привлекательная», «Там, на неведомых дорожках...», «День выборов», «Гений» «ТАСС уполномочен заявить…», «Бессонница», «Временно недоступен», «Колье Шарлотты».
Ранее режиссер Дмитрий Светозаров через ФАН поздравил с днем рождения актера Алексея Нилова. По словам собеседника, ему было очень приятно работать с этим и другими артистами на съемках сериала «Улицы разбитых фонарей».