Китаевед Виноградский не считает КНР абсолютно нейтральной страной

Независимый китаевед Бронислав Виноградский прокомментировал призыв МИД Китая о прекращении США поставок вооружений киевскому режиму.
В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт заявил, что это не является чем-то необычным. Это последовательная позиция КНР и обычное заявление, с которыми время от времени выступает Пекин.
Хотя официально Китай считается нейтральным государством, по сути он таковым не является, полагает специалист. На самом деле Пекин поддерживает Россию. Растет товарооборот между странами, постоянно открываются новые пропускные пункты на границе. Представитель МИД КНР Мао Нин назвала Соединенные Штаты главным инициатором украинского кризиса.
Китайские власти прекрасно понимают, что основным оппонентом для них, как и для России, на мировой арене являются США, заключил эксперт.