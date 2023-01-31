Экономист Разуваев оценил прогнозы МВФ о росте российской экономики в 2023 году

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в текущем году экономику России ждет рост на 0,3%. В предшествующем прогнозе МВФ предсказывал падение на 2,3%.
Исходя из этого можно предположить, что Россия в 2023 году выйдет в «зеленую зону» и сможет избежать рецессии. Свободная рыночная экономика в России может существовать еще довольно долго. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Год назад многие западные аналитики и их российские коллеги ожидали падения российской экономики в 2022 году на 20%, а после этого продолжение спада и стагнацию. Вероятно, они сильно преувеличили влияние падения индекса Мосбиржи на уверенность потребителей. Плюс экономику России серьезно поддержала оборонная промышленность, которая работает в три смены, давая дополнительные заказы и смежным отраслям», — сообщил Разуваев.
По мнению эксперта, мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой и с ситуацией времен Великой Отечественной Войны. Никакого возврата в прошлое, то есть национализации долей крупных акционеров, промышленных холдингов, а также малого и среднего бизнеса, не будет. Поэтому россияне, купившие акции на Московской бирже, могут не волноваться за свой капитал.
«По факту мобилизационная экономика заключается в более жестких мерах безопасности и усилении роли государства. Ситуация, на самом деле, очень похожа на недавнюю пандемию COVID-19, когда государство вместе с бизнесом решало общие проблемы. Надо понимать один очень важный момент: действующие ограничения являются временными. Фондовый и валютный рынок работает, также, как и частные компании. Россия не собирается отказываться от свободы, прежде всего, в экономике. Свободная рыночная экономика в России надолго, если не навсегда», – заключил собеседник ФАН.
Ранее экономист Жигимнатас Маурицас охарактеризовал ситуацию в Литве как «огромный костер инфляции».