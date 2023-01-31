Экономист Разуваев оценил прогнозы МВФ о росте российской экономики в 2023 году

По мнению эксперта, мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой и с ситуацией времен Великой Отечественной Войны. Никакого возврата в прошлое, то есть национализации долей крупных акционеров, промышленных холдингов, а также малого и среднего бизнеса, не будет. Поэтому россияне, купившие акции на Московской бирже, могут не волноваться за свой капитал.