Global Times: Столтенберг заявил о подготовке НАТО к созданию ядерного плацдарма в Азии

Североатлантический альянс планирует создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая, втягивая в это Южную Корею. Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В публикации отмечается, что призыв Столтенберга к совместному использованию ядерных вооружений станет фатальной «приманкой» для Южной Кореи, брошенной со стороны Альянса.
Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал южнокорейское правительство усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности.