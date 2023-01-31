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Global Times: Столтенберг заявил о подготовке НАТО к созданию ядерного плацдарма в Азии

Армия
Global Times: Столтенберг заявил о подготовке НАТО к созданию ядерного плацдарма в Азии

Североатлантический альянс планирует создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая, втягивая в это Южную Корею. Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В публикации отмечается, что призыв Столтенберга к совместному использованию ядерных вооружений станет фатальной «приманкой» для Южной Кореи, брошенной со стороны Альянса.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал южнокорейское правительство усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности.
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