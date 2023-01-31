Китайский эксперт объяснил, почему Пентагон насторожился из-за учений флотов России и КНР

Ранее СМИ сообщили, что в период с 17 по 27 февраля в восточной части Индийского океана пройдут совместные военно-морские учения с участием кораблей из ЮАР, Китая и России. В маневрах также примет участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», передает RT.