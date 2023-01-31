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Китайский эксперт объяснил, почему Пентагон насторожился из-за учений флотов России и КНР

Армия
Китайский эксперт объяснил, почему Пентагон насторожился из-за учений флотов России и КНР

США испугались из-за анонсированных военно-морских учений ЮАР, России и Китая в Индийском океане из-за страха утратить контроль в регионе, считает китайский военный эксперт Су Хао.

В комментарии для РИА Новости руководитель Центра исследования стратегий и мира Дипломатической академии КНР Су Хао напомнил, что для Китая Индийский океан играет важную роль.

«Для Китая Индийский океан и Африка — важные направления с точки зрения сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути"», — сказал Су Хао.

По словам китайского эксперта, в Пентагоне считают угрозой любое сотрудничество Китая на территориях вдоль «Одного пояса, одного пути», и особенно вдоль Морского шелкового пути.

Ранее СМИ сообщили, что в период с 17 по 27 февраля в восточной части Индийского океана пройдут совместные военно-морские учения с участием кораблей из ЮАР, Китая и России. В маневрах также примет участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», передает RT.
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