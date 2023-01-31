Безграничное партнерство: как прошло январское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по Африке

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в январе 2023 года совершил очередное турне по странам Черного континента. Отечественный дипломат посетил Анголу, Эритрею, Эсватини и Южно-Африканскую Республику.
Представители Луанды, Асмары, Мбабане и Претории тепло встретили руководителя МИД РФ. Стороны обсудили перспективы комплексного сотрудничества и провели пресс-конференции по итогам переговоров.
Международная редакция Федерального агентства новостей подготовила специальный материал, где рассказала подробности африканского турне Лаврова и его значение для взаимодействия России со странами Черного континента.
Дипломатические контакты
Рабочая поездка отечественного дипломата подтвердила, что отношения Москвы с государствами Африки уже не ограничиваются военно-техническим сотрудничеством и покупкой сырья. Стороны обсудили широкий спектр направлений партнерства.
Одной из важнейших тем переговоров стало усиление политического взаимодействия РФ и Черного материка на международной арене, а также в рамках крупных организаций. В разговоре с главой МИД Анголы Тете Антониу Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает стремление стран региона реформировать ООН и увеличить представительство в Совете Безопасности.
С чиновниками ЮАР отечественный дипломат обсудил развитие отношений в рамках БРИКС. Стороны уже одобрили несколько совместных проектов, одним из которых станет поиск новой валюты для объединения.
Январские визиты в Эритрею и Эсватини стали для главы МИД РФ первыми в истории. Политический диалог между Россией и этими странами лишь начинается, поэтому Сергей Лавров предложил властям в Мбабане и Асмэре координировать действия в рамках ООН.
Однако российский дипломат отметил, что Москва не будет влиять на суверенные решения какого-либо африканского государства. Он подчеркнул, что РФ стремится построить партнерство на основе взаимного уважения.
Экономическое взаимодействие
Торговое партнерство России и ЮАР активно набирает обороты. Теперь Москва и Претория намерены адаптировать его с учетом санкционного давления коллективного Запада.
Одним из важнейших шагов в этом направлении станет переход на национальную валюту при расчетах. По словам руководителя секретариата форума «Россия — Африка» Олега Озерова, это может быть рубль или рэнд.
Кроме того, Россия поддержит ЮАР в борьбе с энергетическим кризисом. Москва поможет Претории в области эксплуатации мирного атома, а также в инфраструктурных проектах и обмене высокими технологиями.
Представители Луанды и Мбабане уделили особое внимание партнерству в сфере образования. По итогам переговоров Лавров заверил коллег из Анголы и Эсватини, что РФ значительно увеличит количество квот для африканских студентов. Позднее стороны проработают соглашение о взаимном признании дипломов и аттестатов.
Переговоры главы отечественного МИД с руководителем внешнеполитического департамента Эритреи получились комплексными и затронули множество тем. По их итогам политики отметили, что страны уже приступили к реализации совместных инициатив в рамках военно-технического сотрудничества.
Россия инвестирует в модернизацию инфраструктуры республики. Одним из крупнейших подобных проектов станет обновление порта Массауа, который затем займет роль логистического хаба в торгово-экономических отношениях двух государств.
Реакция Запада
Очередное удачное турне Сергея Лаврова по странам Черного континента незамедлительно вызвало недовольство у бывших метрополий. Европа и США не готовы мириться с растущим влиянием Москвы на материке.
МИД ФРГ обвинил российского дипломата в попытке дезинформировать государства региона относительно конфликта на Украине. Ведомство опубликовало в социальных сетях пост на эту тему. Важно отметить, что общественность региона в данной публикации изображена в виде эмодзи с леопардом.
Запись возмутила представителей Африканского союза. Спикер председателя АС Эбба Калондо заявила, что континент, его люди и дикая природа для немецкого внешнеполитического ведомства являются шуткой.
Значительно активизировался и Белый дом. В день визита Сергея Лаврова в ЮАР посол США в ЦАР Патрисия Махони провела переговоры с президентом Фостен-Арканжем Туадера. Американский дипломат поблагодарила главу республики за партнерство и заверила во всесторонней поддержке со стороны Вашингтона.
Министр экономики Соединенных Штатов Америки Джэнет Йеллен организовала собственное турне. Она посетила Замбию и Сенегал, а также обсудила сотрудничество в области энергетики с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой спустя сутки после отъезда из страны руководителя отечественного внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Вашингтон в очередной раз прибег к недобросовестной конкуренции и начал оказывать давление на регион. Представители Белого дома открыто заявили, что оперативно отреагируют на попытку любого африканского государства обойти антироссийские санкции.
Очевидно, что коллективный Запад боится растущего влияния Москвы на Черном континенте. Бывшие метрополии используют все более грязные методы, чтобы бороться с РФ. Однако результаты очередного турне Сергея Лаврова говорят, что ни ЕС, ни США не удастся разрушить дружбу между Россией и странами материка.