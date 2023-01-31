Безграничное партнерство: как прошло январское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по Африке

Одной из важнейших тем переговоров стало усиление политического взаимодействия РФ и Черного материка на международной арене, а также в рамках крупных организаций. В разговоре с главой МИД Анголы Тете Антониу Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает стремление стран региона реформировать ООН и увеличить представительство в Совете Безопасности.