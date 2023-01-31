Зацепившаяся шарфом за горку воспитанница детсада скончалась в больнице Екатеринбурга

В екатеринбургской больнице скончалась трехлетняя девочка, которая зацепилась шарфом за горку на территории детского сада. Предположительно, причиной смерти стало удушение. Об этом сообщает E1.RU.
Сам инцидент произошел 25 января во время дневной прогулки дошкольников. По информации издания, малышка застряла в ограждении и зацепилась предметом одежды при попытке освободиться.
Сотрудница учреждения не сразу заметила отсутствие ребенка. Впоследствии пострадавшую госпитализировали. Тогда состояние юной пациентки удалось стабилизировать, однако позже она умерла.