Историк кино Валерий Фомин: успех современного российского кино через призму времени

— Мне показалась интересной картина режиссера Петра Тодоровского «Здоровый человек». Там есть очень важная человеческая проблема, которая, может быть, в той или иной степени касается каждого из нас. Как жить, жить только своей жизнью или принимать близко к сердцу то, что творится вокруг. Автор, по-моему, даже не пытается как-то решить этот вопрос и показывает это, как реально очень сложную жизненную проблему. Это для нашей страны очень важно, особенно в текущих реалиях. Сейчас это и происходит, кто-то продолжает жить только своей жизнью, не хочет знать, что творится, что будет, не хочет как-то потратиться на это, включиться в это хотя бы эмоционально и помогать как-то лично каждому из нас. Нет такого ощущения, что страна живет на полную катушку, принимая в сердце, в душу то, что, к примеру, в Донбассе происходит.