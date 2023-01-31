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Жигалова предположила, что Меладзе устроил тур в Израиле по совету Галкина и Пугачевой

Шоу-бизнес
Жигалова предположила, что Меладзе устроил тур в Израиле по совету Галкина и Пугачевой

Певец Валерий Меладзе спешно организовал тур по Израилю после того, как его концерт в Москве отменили. Об этом рассказала журналистка и блогер Алена Жигалова.

По ее мнению, исполнитель хита «Салют, Вера» воспользовался советом обосновавшихся в Израиле певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина✱ (признан в России иноагентом). Они уже съели собаку на турах по разным уголкам планеты, напомнила Жигалова.

Журналистка обратила внимание, что сбежавшая из РФ певица Монеточка (признана в России иноагентом) тоже «отирается на Святой земле». По мнению блогера, в ближайшее время мы можем увидеть совместное выступление Меладзе, Галкина и Монеточки.

«И вот они будут выступать: Галкин шутит, Меладзе поет, а иноагентша Монеточка жонглирует монеточками. А что, классное цирковое представление!» — иронично отметила Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Напомним, Меладзе должен был выступить в «Барвиха Luxury Village» 8 марта. Теперь же вместо артиста на сцену выйдет певец и композитор Владимир Пресняков. Зрители могут вернуть билеты и получить деньги назад при желании.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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