Жигалова предположила, что Меладзе устроил тур в Израиле по совету Галкина и Пугачевой

Журналистка обратила внимание, что сбежавшая из РФ певица Монеточка (признана в России иноагентом) тоже «отирается на Святой земле». По мнению блогера, в ближайшее время мы можем увидеть совместное выступление Меладзе, Галкина и Монеточки.