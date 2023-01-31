Актер Евгений Стеблов рассказал об отношениях с Фаиной Раневской

Однажды Раневская спросила у него, любил ли он когда-нибудь, вспомнил актер. Артист ответил, что полюбил и женился на этой избраннице. Однако актриса не унималась и начала выпытывать у коллеги, кого он любит сейчас. Тот ответил, что пылает чувствами к самой Раневской. Актриса опешила и назвала его шалунишкой, резюмировала Стеблов.