Актер Евгений Стеблов рассказал об отношениях с Фаиной Раневской

Актер Евгений Стеблов рассказал, какие отношения связывали его с легендарной коллегой Фаиной Раневской. Артист признался, что их общение сложилось не сразу.
Актеры вместе работали в Театре Моссовета и играли в спектакле «Правда — хорошо, а счастье — лучше». На сцене у них не было контакта, хотя это очень важно для театра, посетовал Стеблов.
«И я решил, что надо бабушку на место ставить», — признался актер.
По словам артиста, однажды на репетиции он схватил Раневскую за кофточку и рявкнул на нее. В ответ артистка ошарашенно назвала его Женечкой. С тех пор у них сложились искренние, замечательные отношения, поделился Стеблов в беседе с изданием «Дни.ру».
Однажды Раневская спросила у него, любил ли он когда-нибудь, вспомнил актер. Артист ответил, что полюбил и женился на этой избраннице. Однако актриса не унималась и начала выпытывать у коллеги, кого он любит сейчас. Тот ответил, что пылает чувствами к самой Раневской. Актриса опешила и назвала его шалунишкой, резюмировала Стеблов.