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Сенатор Ковитиди озвучила настоящую цель политической охоты США и союзников страны

Политика
Сенатор Ковитиди озвучила настоящую цель политической охоты США и союзников страны

Власти США и их союзники в своей политической охоте нацелены на Россию, а также суверенитет и экономическую независимость страны. Так считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, сегодня идет «открытое противостояние» коллективного Запада и официальной Москвы. Сенатор отметила попытки российских политиков предупредить европейских о ведении гибридной третьей мировой войны.

«США и созданный ими милитаристский блок уже не скрывают цели своей политической охоты — это Россия, ее суверенитет, наша с вами политическая, экономическая независимость», — озвучила ее Ковитиди в разговоре с РИА Новости.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс раскритиковал американскую внешнюю политику. По его словам, она ведет к ядерному конфликту с РФ. Своим видением ситуации экономист поделился в публикации на собственном сайте.
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