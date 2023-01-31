Сенатор Ковитиди озвучила настоящую цель политической охоты США и союзников страны

Власти США и их союзники в своей политической охоте нацелены на Россию, а также суверенитет и экономическую независимость страны. Так считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
По ее словам, сегодня идет «открытое противостояние» коллективного Запада и официальной Москвы. Сенатор отметила попытки российских политиков предупредить европейских о ведении гибридной третьей мировой войны.
«США и созданный ими милитаристский блок уже не скрывают цели своей политической охоты — это Россия, ее суверенитет, наша с вами политическая, экономическая независимость», — озвучила ее Ковитиди в разговоре с РИА Новости.
Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс раскритиковал американскую внешнюю политику. По его словам, она ведет к ядерному конфликту с РФ. Своим видением ситуации экономист поделился в публикации на собственном сайте.