Кузбассовец хранил наркотики под прилавками в гипермаркете

Стражи порядка под прилавками и у самого подозрительного клиента нашли в общей сложности 17 свертков с наркотическими веществами. По данным полиции, мужчина достал эти наркотические средства в тайнике, чтобы распространять наркотики в городе, но потом решил спрятать их под прилавками магазина. Он являлся сюда по ночам и раскладывал свой «стратегический запас» в разных отделах торговой точки.