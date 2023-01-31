Кузбассовец хранил наркотики под прилавками в гипермаркете

Житель города Белово Кемеровской области в гипермаркете Новокузнецка прятал запрещенные средства. Находчивый наркосбытчик прикреплял их под прилавками с продуктами.
Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», работники магазина сначала ничего не подозревали. Но поведение покупателя показалось им странным, и они вызвали правоохранителей.
Стражи порядка под прилавками и у самого подозрительного клиента нашли в общей сложности 17 свертков с наркотическими веществами. По данным полиции, мужчина достал эти наркотические средства в тайнике, чтобы распространять наркотики в городе, но потом решил спрятать их под прилавками магазина. Он являлся сюда по ночам и раскладывал свой «стратегический запас» в разных отделах торговой точки.
В итоге правонарушителя осудили. Суд признал беловчанина виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, проинформировали в полиции Кузбасса.