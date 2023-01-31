Аргентинский нападающий ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды

Гайч перешел в «армейский» клуб из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел за красно-синих 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гайча в 1,8 миллиона евро. В активе 23-летнего форварда один матч в составе национальной сборной Аргентины.