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Аргентинский нападающий ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды

Спорт
Аргентинский нападающий ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч перешел в итальянскую «Верону» на правах аренды.

ЦСКА арендовал итальянской «Вероне» до конца сезона-2022/23 нападающего Адольфо Гайча. Соответствующую информацию представила пресс-служба красно-синих. В ЦСКА отметили, что соглашение аргентинского игрока с «Вероной» предусматривает опцию выкупа его трансфера.

Гайч перешел в «армейский» клуб из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел за красно-синих 30 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гайча в 1,8 миллиона евро. В активе 23-летнего форварда один матч в составе национальной сборной Аргентины.
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