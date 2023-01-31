Business Insider перечислил пять угрожающих господству доллара валютных проектов

Параллельно с этим Объединенные Арабские Эмираты и Индия объявили об инициативе ведения ненефтяной торговли в рупиях. Такая возможность возникла после подписания в прошлом году соглашения о свободной торговле. Цель договоренностей — увеличение товарообмена без учета нефти между двумя государствами до 100 млрд долларов к 2027 году.