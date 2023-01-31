Business Insider перечислил пять угрожающих господству доллара валютных проектов

Доллар на протяжении десятилетий безраздельно господствовал в мировой экономике. Однако сейчас его гегемония находится под угрозой из-за разрабатываемых странами Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока валютных проектов, считает Business Insider.
Издание напомнило, что недавно стало известно о намерении Бразилии и Аргентины запустить совместную валюту, названную «сур» (юг). Эта денежная единица может стать проектом, аналогичным евро, которых охватит всю Южную Америку.
В то же время Россия и Иран ведут совместную работу по созданию криптовалюты, обеспеченной золотом — стейблкоина. Он также может стать заменой доллару в международной торговле. Пострадавшие от западных санкций страны хотят выпустить своеобразный «токен Персидского региона» для внешнеторговых расчетов.
Параллельно с этим Объединенные Арабские Эмираты и Индия объявили об инициативе ведения ненефтяной торговли в рупиях. Такая возможность возникла после подписания в прошлом году соглашения о свободной торговле. Цель договоренностей — увеличение товарообмена без учета нефти между двумя государствами до 100 млрд долларов к 2027 году.
Китай также стремится заменить доллар юанем в нефтяных сделках. КНР заинтересована в ослаблении американской валюты, поскольку ее укрепление ведет к подорожанию топливных контрактов.
Кроме того, Москва и Пекин в 2022 году начали переговоры о создании новой резервной денежной единицы совместно с другими странами БРИКС, чтобы бросить вызов господству доллара. Основой для новой валюты станут национальные валюты стран — членов организации.