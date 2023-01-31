РИА Новости: в Пентагоне оказались не готовы к возможному исходу событий на Украине

Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) обнародовали доклад, в котором говорится о возможных последствиях украинского конфликта для ВС США. Об этом информирует РИА Новости.
В материале утверждается, что конфликт на Украине неизбежно обернется затяжной войной, однако в Министерстве обороны США оказались к этому не готовы.
Пентагон передал ВСУ слишком много вооружения и техники, серьезно истощив собственные запасы, поэтому участие Соединенных Штатов в противостоянии Китая и Тайваня может уничтожить американскую армию, считают эксперты.