Шугалей показал извлеченную из бойца ЧВК «Вагнер» оболочку от крупнокалиберной пули

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал фотографии из больницы, где медики достали из бедра бойца ЧВК «Вагнер» оболочку крупнокалиберной пули.
Удачливый боец отделался попаданием цельнометаллической оболочки от крупнокалиберной пули в бедро во время защиты Соледара. По словам Шугалея, если бы сердечник пули не отлетел во время выстрела, «вагнеровец» мог умереть.
«Предположительно 14,5 советского калибра или 12,7*99 иностранного», — отметил президент ФЗНЦ.
Ранее сообщилось, что подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). В ходе боев было уничтожено свыше 500 солдат противника. Также «вагнеровцам» удалось выбить ВСУ с позиций в селе Клещеевка под Бахмутом.