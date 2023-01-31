В Челябинской области реставраторы обнаружили под слоями штукатурки уникальную фреску XVIII века

Московские специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления восстанавливают Свято-Троицкий кафедральный собор в Челябинской области. В ходе реставрационных работ под слоями штукатурки и масляной росписи была обнаружена древняя клеевая живопись. Специалисты отмечают, что эта находка — большая удача.
«Здесь, в скуфье, сохранился маленький фрагмент XVIII века, который выполнен в стилистике барокко. Это клеевая живопись. Это большая редкость, потому что клеевая живопись хранится крайне плохо, а если она еще и под масляной живописью, то шансов сохраниться у нее практически нет. Поэтому этот фрагмент, думаю, один из самых старых во всей Челябинской области», — объяснил бригадир художников-реставраторов Андрей Лосев.
Свято-Троицкий (Уйский) собор, заложенный в 1754 году, за время его существования расписывали несколько раз. Первая живопись была выполнена клеевыми красками, которые получают путем смешивания клея с пигментом. В XIX веке роспись собора несколько раз обновляли маслом. Окончательный вид внутреннее убранство храма приобрело к началу XX века.
Работы по восстановлению специалисты ведут с августа 2022 года. Сейчас планируется замена окон и продумывание системы вентиляции помещения. После чего реставраторы приступят к росписи алтарной части собора.
«Будут предложены эскизы, потому что в алтаре у нас нет никакой росписи. Будем продумывать, в каком стиле и как будет расписываться алтарная часть», — рассказал Игорь Фокин, иерей, секретарь Троицкой епархии.
Полностью процесс восстановления будет завершен к 270-летию Свято-Троицкого собора — в 2024 году.