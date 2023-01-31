В Челябинской области реставраторы обнаружили под слоями штукатурки уникальную фреску XVIII века

Свято-Троицкий (Уйский) собор, заложенный в 1754 году, за время его существования расписывали несколько раз. Первая живопись была выполнена клеевыми красками, которые получают путем смешивания клея с пигментом. В XIX веке роспись собора несколько раз обновляли маслом. Окончательный вид внутреннее убранство храма приобрело к началу XX века.