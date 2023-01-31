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Алена Жигалова считает, что Монеточка организует тур по Израилю

Шоу-бизнес
Алена Жигалова считает, что Монеточка организует тур по Израилю

Журналистка и блогер Алена Жигалова высказалась об отмене концертов певицы Монеточки (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) в некоторых российских городах. Она считает, что в скором времени артистка организует тур по Израилю.

Монеточка сообщила поклонникам, что ее концерты в Казани, Новосибирске, Самаре и Уфе официально отменены. Жигалова уверена, что певица последует примеру уехавших из России знаменитостей и организует тур по Израилю.

«Так что очень интересно, где теперь эта иноагентша будет собирать монеточки. Сдается мне, поедет куда-нибудь в Прибалтику или организует тур по Израилю», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

После 24 февраля из России уехал телеведущий, юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Артист активно гастролировал по Израилю и странам Прибалтики, чтобы заработать деньги на существование семьи. Напомним, Пугачева давно не выходит на сцену с концертами.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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