Алена Жигалова считает, что Монеточка организует тур по Израилю

Журналистка и блогер Алена Жигалова высказалась об отмене концертов певицы Монеточки (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) в некоторых российских городах. Она считает, что в скором времени артистка организует тур по Израилю.
Монеточка сообщила поклонникам, что ее концерты в Казани, Новосибирске, Самаре и Уфе официально отменены. Жигалова уверена, что певица последует примеру уехавших из России знаменитостей и организует тур по Израилю.
«Так что очень интересно, где теперь эта иноагентша будет собирать монеточки. Сдается мне, поедет куда-нибудь в Прибалтику или организует тур по Израилю», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
После 24 февраля из России уехал телеведущий, юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Артист активно гастролировал по Израилю и странам Прибалтики, чтобы заработать деньги на существование семьи. Напомним, Пугачева давно не выходит на сцену с концертами.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами