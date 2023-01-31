Алена Жигалова считает, что Монеточка организует тур по Израилю

После 24 февраля из России уехал телеведущий, юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Артист активно гастролировал по Израилю и странам Прибалтики, чтобы заработать деньги на существование семьи. Напомним, Пугачева давно не выходит на сцену с концертами.