Западные страны изучают возможность отправки Украине собственных современных истребителей, но киевский режим не способен организовать управление этими самолетами, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Отставной офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам интернет-издания «Подмосковье сегодня», что за штурвалами истребителей ВСУ западного производства будут сидеть наемники.
«И эти наемники будут под прикрытием», — подчеркнул аналитик.
Марочко обвинил страны НАТО в готовности предоставить собственных пилотов из числа действующих либо отставных офицеров ВВС для прямого участия в боевых действиях на Украине.