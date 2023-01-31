В Амурской области грузовик столкнулся с поездом

По данным ведомства, водитель грузовика грубо нарушил ПДД и заехал на ЖД-пути, несмотря на запрещающий сигнал семафора и приближающийся поезд. В итоге он не успел проскочить перед составом. Произошло столкновение прицеп с металлической трубой перевернулся, сообщает ИА ZabNews.