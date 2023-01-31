Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Амурской области грузовик столкнулся с поездом

Происшествия
В Амурской области грузовик столкнулся с поездом

В линейном управлении МВД России на транспорте по Амурской области рассказали о ДТП на станции Гонжа Забайкальской железной дороги.

По данным ведомства, водитель грузовика грубо нарушил ПДД и заехал на ЖД-пути, несмотря на запрещающий сигнал семафора и приближающийся поезд. В итоге он не успел проскочить перед составом. Произошло столкновение прицеп с металлической трубой перевернулся, сообщает ИА ZabNews.

При этом труба залетела в кабину локомотива, нанеся серьезные травмы машинисту. Его пришлось госпитализировать с переломами ребер, лопаток и поврежденным легким. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело.
амурская область грузовик поезд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду