В Амурской области грузовик столкнулся с поездом

В линейном управлении МВД России на транспорте по Амурской области рассказали о ДТП на станции Гонжа Забайкальской железной дороги.
По данным ведомства, водитель грузовика грубо нарушил ПДД и заехал на ЖД-пути, несмотря на запрещающий сигнал семафора и приближающийся поезд. В итоге он не успел проскочить перед составом. Произошло столкновение прицеп с металлической трубой перевернулся, сообщает ИА ZabNews.
При этом труба залетела в кабину локомотива, нанеся серьезные травмы машинисту. Его пришлось госпитализировать с переломами ребер, лопаток и поврежденным легким. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело.