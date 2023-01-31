В Краснодарском крае на строительство мусороперерабатывающих заводов выделят 24 млрд рублей

По словам Буцаева, по трем мусороперерабатывающим заводам уже сформированы концессии, еще для двух предприятий сейчас выбираются подходящие участки. Новые заводы смогут суммарно перерабатывать до 1,4 миллиона тонн отходов в год, сообщает globalkras.ru.