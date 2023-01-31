В Краснодарском крае на строительство мусороперерабатывающих заводов выделят 24 млрд рублей

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о строительстве заводов по переработке отходов на Кубани.
По словам Буцаева, по трем мусороперерабатывающим заводам уже сформированы концессии, еще для двух предприятий сейчас выбираются подходящие участки. Новые заводы смогут суммарно перерабатывать до 1,4 миллиона тонн отходов в год, сообщает globalkras.ru.
Как отметил Буцаев, на строительство новых мощностей по переработке ТКО выделяется около 24 миллиардов рублей. При заключении договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) до 95% затрат готов компенсировать федеральный центр.