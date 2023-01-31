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Figaro: слова Джонсона об «угрозах» Путина стали следствием пропаганды западных СМИ

Политика
Figaro: слова Джонсона об «угрозах» Путина стали следствием пропаганды западных СМИ

Жалобы бывшего британского премьера Бориса Джонсона на некие «угрозы» со стороны российского президента Владимира Путина стали следствием пропаганды западных СМИ, сообщает французское издание Figaro.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до этого рассказал о беседе Джонсона с Путиным и опроверг слова британского политика о том, что президент угрожал Лондону «ракетным ударом», передает Радио Sputnik.

Журналисты Figaro уверены, что Джонсон просто «высосал из пальца» все эти угрозы. Заявление экс-премьера является лишь частью кампании по демонизации Путина со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что Джонсон перед началом спецоперации на Украине угрожал России введением западных санкций.
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