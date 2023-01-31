Жалобы бывшего британского премьера Бориса Джонсона на некие «угрозы» со стороны российского президента Владимира Путина стали следствием пропаганды западных СМИ, сообщает французское издание Figaro.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до этого рассказал о беседе Джонсона с Путиным и опроверг слова британского политика о том, что президент угрожал Лондону «ракетным ударом», передает Радио Sputnik.
Журналисты Figaro уверены, что Джонсон просто «высосал из пальца» все эти угрозы. Заявление экс-премьера является лишь частью кампании по демонизации Путина со стороны Запада.
Ранее сообщалось, что Джонсон перед началом спецоперации на Украине угрожал России введением западных санкций.