Жигалова высмеяла пытающегося найти способы заработка Ивана Урганта

Артист недавно объявил, что его выступление в столице, перенесенное с прошлого года, снова не состоится. При этом Ургант отметил, что ничего страшного не произошло, и он открыт к новым предложениям. Жигалова прокомментировала заявление телеведущего в эфире своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».