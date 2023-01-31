Жигалова высмеяла пытающегося найти способы заработка Ивана Урганта

Журналистка и блогер Алена Жигалова прокомментировала отмену московского концерта телеведущего и актера Ивана Урганта. Она высмеяла шоумена, который пытается найти способы заработка.
Артист недавно объявил, что его выступление в столице, перенесенное с прошлого года, снова не состоится. При этом Ургант отметил, что ничего страшного не произошло, и он открыт к новым предложениям. Жигалова прокомментировала заявление телеведущего в эфире своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
«Господи, а что еще может придумать Иван Ургант, чтобы подзаработать? Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время Ивану Урганту останется выступать в декорациях своего вечернего шоу только у себя на кухне», — пошутила журналистка.
Блогер задалась вопросом, кого еще шоумен может позвать к себе в гости. У актера остался единственный вариант — пригласить себя самого под псевдонимом Гриша Ургант, резюмировала Жигалова.