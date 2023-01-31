Москва, 31 января. Сотрудники МИД РФ заявили, что Франция не способна препятствовать деятельности российским СМИ на территории Черного континента.
Ранее представители Парижа сообщили о намерении создать цифровую новостную платформу в противовес телеканалам на русском языке. Однако в отечественном ведомстве считают, что эти стремления обречены на провал:
«Что до попыток противодействовать воздействию российских СМИ на африканскую аудиторию, то дело это заведомо бесперспективное. Если на континенте интересна наша точка зрения на те или иные проблемы, то преградить ей путь к читателям не удастся никому, и никакие стратегии этого не изменят».
Страны Черного континента все чаще выступают против бывших метрополий. Одним из примеров, которые характеризуют данную тенденцию, является ситуация в Буркина-Фасо. Жители выходят на митинги против влияния Франции и ее неоколониальной активности, а также призывают правительство укрепить отношения с Россией.
Вероятно, население страны вдохновилось плодотворным военно-техническим сотрудничеством соседней Мали с РФ. Вооруженные силы республики (FAMa) достигли высоких показателей в противодействии террористической угрозе благодаря взаимодействию с Москвой.
Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучили личный состав армии Мали. Благодаря консультативной поддержке российских специалистов FAMa регулярно проводят успешные операции и защищают суверенитет республики.
Ранее жители Буркина-Фасо вышли на масштабные демонстрации против присутствия Франции в стране. В руках многих протестующих были российские триколоры, которые давно стали символом освобождения Африки от влияния коллективного Запада.