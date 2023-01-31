Представители МИД РФ заявили о неспособности Франции помешать влиянию российских СМИ в Африке

«Что до попыток противодействовать воздействию российских СМИ на африканскую аудиторию, то дело это заведомо бесперспективное. Если на континенте интересна наша точка зрения на те или иные проблемы, то преградить ей путь к читателям не удастся никому, и никакие стратегии этого не изменят».