Ревнивая жена рассказала нижегородским полицейским о коллекции оружия у мужа

Жителю Нижнего Новгорода придется объяснять сотрудникам полиции наличие коллекции оружия. О наклонностях мужчины силовиков проинформировала его супруга. Мотивом поступка женщины стала ревность, сообщил Telegram-канал Ni Mash.
Жена проверила телефон нижегородца и обнаружила, что он переписывается с другой женщиной. Он высказала мужу возмущение, но тот не обратил на это внимание. Обиженная супруга решила отомстить.
После ее обращения полицейские обнаружили у мужчины пневматический пистолет, кастет и муляж гранаты. Кроме того, гражданин хранил запрещенную экстремистскую книгу, которую написал диктатор Адольф Гитлер.