Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Александр Морозов прокомментировал информацию о гонорарах гостей шоу Андрея Малахова

Шоу-бизнес
Александр Морозов прокомментировал информацию о гонорарах гостей шоу Андрея Малахова

Юморист Александр Морозов прокомментировал сведения о гонорарах, которые получают гости шоу телеведущего Андрея Малахова. Артист подтвердил заявление тележурналиста по этой теме.

Больше трех лет назад Малахов дал интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы телеведущий рассказал, что артистам из 1990-х годов платят за участие в его шоу от 90 до 150 тысяч рублей. Морозов подтвердил эту информацию.

«Раз Андрей сказал, значит, надо доверять», — отметил юморист.

По словам артиста, Малахов никогда не обманывал с гонорарами. По этой причине Морозов старается не ходить в «левые» шоу.

Если он и ходит в такие передачи, то только по договоренности, признался юморист в беседе с BLITZ+. За участие в съемках сомнительных программ артист берет предоплату.
александр морозов юморист андрей малахов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду