Александр Морозов прокомментировал информацию о гонорарах гостей шоу Андрея Малахова

Больше трех лет назад Малахов дал интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы телеведущий рассказал, что артистам из 1990-х годов платят за участие в его шоу от 90 до 150 тысяч рублей. Морозов подтвердил эту информацию.