Александр Морозов прокомментировал информацию о гонорарах гостей шоу Андрея Малахова

Юморист Александр Морозов прокомментировал сведения о гонорарах, которые получают гости шоу телеведущего Андрея Малахова. Артист подтвердил заявление тележурналиста по этой теме.
Больше трех лет назад Малахов дал интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы телеведущий рассказал, что артистам из 1990-х годов платят за участие в его шоу от 90 до 150 тысяч рублей. Морозов подтвердил эту информацию.
«Раз Андрей сказал, значит, надо доверять», — отметил юморист.
По словам артиста, Малахов никогда не обманывал с гонорарами. По этой причине Морозов старается не ходить в «левые» шоу.
Если он и ходит в такие передачи, то только по договоренности, признался юморист в беседе с BLITZ+. За участие в съемках сомнительных программ артист берет предоплату.