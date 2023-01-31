Эрнст оштрафовал Урганта за съемки в Дубае

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст оштрафовал телеведущего и юмориста Ивана Урганта за использование интеллектуальной собственности телеканала в Дубае.
Ургант решил «возродить» свое шоу ради вечеринки в честь дня рождения петербургского бизнесмена Михаила Баракина. Одним из гостей мероприятия стал певец Филипп Киркоров. В итоге телеведущий получил за свое выступление огромные деньги.
Журналистка Алена Жигалова считает, что такой поступок юмориста сложно было не заметить. По ее словам, утром Ургант проснулся от звонка Эрнста, который начал предъявлять телеведущему претензии.
«Сказал: Ваня, ты что вообще очумел? Воспользовался интеллектуальной собственностью Первого канала и ни с кем не делишься своими гонорарами. Более того, Энрст наложил штрафные санкции на самого Ивана и стало ясно, что в ближайшее время возвращения шоу «Вечерний Ургант» не предвидится», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Ранее о выступлении Урганта в Дубае высказался бывший депутат Роман Худяков. По его словам, на вечеринке телеведущий вместе с Киркоровым за деньги обсыпали комплиментами бизнесмена.