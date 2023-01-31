Продавец в барнаульском ТЦ нанес смертельную травму покупателю

В одном из торговых центров Барнаула произошло чрезвычайное происшествие. Продавец супермаркета напал на покупателя, которого заподозрил в краже. Позднее тот скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю, инцидент произошел на первом этаже торгового центра «Район» около лифта. В настоящее время правоохранители разыскивают очевидцев происшествия, сообщает «Алтайская правда». По данному факту возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, продавец решил, что покупатель вынес из супермаркета товар, не заплатив за него. Он догнал мужчину около лифта и нанес ему несколько ударов. Травма головы оказалась смертельной.