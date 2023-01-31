Владельцы изъятых за рубежом вагонов смогут получить от государства компенсацию

Российские власти планируют выделить в 2023 году 22,3 млрд рублей на компенсации железнодорожным операторам за изъятые на Украине и в Финляндии вагоны, пишет «Коммерсантъ».
Ожидается, что финансирования хватит для возмещения потери десяти тысяч вагонов. Поскольку их стоимость в среднем составляет 2,2 млн рублей, то направленная сумма адекватна цене такого количества вагонов, считают аналитики.
Проект распоряжения правительства о выделении средств на компенсацию операторам за утраченные на территории зарубежных стран вагоны подготовил Минтранс. Получателями денег станут не менее 32 компаний, которым нанесен ущерб вследствие изъятия 9878 железнодорожных вагонов. Субсидии предоставляются на основании конкурса. Участие в нем могут принять операторы, не являющиеся иностранным юрлицом или не контролируемые офшорами.
Между тем на заводе «Уральские локомотивы» изготовили сто бустерных секций для электровозов 2ЭС6 «Синара». План на 2023 год — 18 локомотивов с такими секциями, пишет «ФедералПресс».