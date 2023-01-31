Владельцы изъятых за рубежом вагонов смогут получить от государства компенсацию

Проект распоряжения правительства о выделении средств на компенсацию операторам за утраченные на территории зарубежных стран вагоны подготовил Минтранс. Получателями денег станут не менее 32 компаний, которым нанесен ущерб вследствие изъятия 9878 железнодорожных вагонов. Субсидии предоставляются на основании конкурса. Участие в нем могут принять операторы, не являющиеся иностранным юрлицом или не контролируемые офшорами.