Военные аэродромы в странах НАТО в случае базирования на них украинской боевой авиации станут законной целью для ударов российской армии. Об это предупредил генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ Евгений Бужинский сообщил журналистам РИА Новости, что западные страны могут предоставить Киеву свою наземную инфраструктуру, так украинские военные аэродромы сильно пострадали за время проведения СВО.
«В этом случае, я абсолютно убежден, с точки зрения международного права это становится легальной целью для поражения. А дальше пусть американцы сами думают, как им на это реагировать», — подчеркнул эксперт.
Бужинский предостерег коллективный Запад от дальнейшего втягивания в острый кризис на Украине и отметил деструктивные действия НАТО по накачке тяжелым вооружением киевского режима.
Ранее RT сообщил о провальной попытке спецназа ВСМУ совершить прорыв позиций российской армии в Запорожской области.