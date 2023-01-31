Терапевт Романенко поделилась простым секретом сбора лекарств для семейной аптечки

Домашняя аптечка должна быть в любой семье. Как ее грамотно собрать, рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.
Для начала специалист посоветовала позаботиться о средствах оказания неотложной помощи. Например, положить в аптечку бинты, жгуты, а также антисептические растворы для обработки ран. Особую важность имеют противоаллергенные и жаропонижающие препараты.
«Из безопасных — это парацетамол и ибупрофен», — пояснила Романенко в беседе с изданием Pravda.ru.
В семейную аптечку следует положить и сорбенты, в частности, активированный уголь, добавила врач. Нелишними будут спазмолитики и препараты от повышенного давления.
Врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая ранее объяснила, почему мужчины тяжелее женщин переносят простуду и температуру 37,7 градусов. Медик убеждена, что на переносимость заболеваний влияет стрессоустойчивость.