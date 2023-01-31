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Авария на улице Софьи Ковалевской парализовала движение автобусов и троллейбусов

Происшествия
Авария на улице Софьи Ковалевской парализовала движение автобусов и троллейбусов

Дорожная авария произошла на улице Софьи Ковалевской в Петербурге. В результате оказалось парализовано движение общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Проезд автобусов и троллейбусов заблокирован в обе стороны. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Жители Северной столицы неоднократно жаловались на халатность коммунальных служб. Обледенелые и заваленные снегом дороги провоцируют ДТП, из-за чего страдают как пешеходы, так и автомобилисты. Соответствующая проблема наблюдается в Петербурге не первый год, однако губернатор Александр Беглов до сих пор не принял меры.
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