Авария на улице Софьи Ковалевской парализовала движение автобусов и троллейбусов

Жители Северной столицы неоднократно жаловались на халатность коммунальных служб. Обледенелые и заваленные снегом дороги провоцируют ДТП, из-за чего страдают как пешеходы, так и автомобилисты. Соответствующая проблема наблюдается в Петербурге не первый год, однако губернатор Александр Беглов до сих пор не принял меры.