Эксперт Знаменский назвал условие, при котором Евросоюз может передать истребители ВСУ

Намерение Украины получить от государств Евросоюза ударные вооружения может столкнуться со значительными проблемами. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал доцент кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Дмитрий Знаменский.
Ранее сообщалось, что после решения стран Запад предоставить ВСУ танки Киев потребовал поставок истребители F-16. После отказа президента США Джо Байдена выполнить эту просьбу у Украины остается одна надежда — на страны ЕС.
По словам эксперта, европейские страны не будут принимать подобные решения без согласования и одобрения со стороны Вашингтона. К тому же, вызывает сомнение способность украинских военных обслуживать современные западные истребители.
«Что же касается направления истребителей последнего поколения, то подобные решения, безусловно, будут приниматься после согласования с США и при условии аналогичных шагов с их стороны», — заявил Знаменский.
Многие европейские страны могут взять пример с президента Франции Эммануэля Макрона, который фактически утилизировал устаревшие колесные танки AMX-10RC, отправив их на Украину, отметил эксперт.