Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Знаменский назвал условие, при котором Евросоюз может передать истребители ВСУ

Армия
Эксперт Знаменский назвал условие, при котором Евросоюз может передать истребители ВСУ

Намерение Украины получить от государств Евросоюза ударные вооружения может столкнуться со значительными проблемами. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал доцент кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Дмитрий Знаменский.

Ранее сообщалось, что после решения стран Запад предоставить ВСУ танки Киев потребовал поставок истребители F-16. После отказа президента США Джо Байдена выполнить эту просьбу у Украины остается одна надежда — на страны ЕС.

По словам эксперта, европейские страны не будут принимать подобные решения без согласования и одобрения со стороны Вашингтона. К тому же, вызывает сомнение способность украинских военных обслуживать современные западные истребители.

«Что же касается направления истребителей последнего поколения, то подобные решения, безусловно, будут приниматься после согласования с США и при условии аналогичных шагов с их стороны», — заявил Знаменский.

Многие европейские страны могут взять пример с президента Франции Эммануэля Макрона, который фактически утилизировал устаревшие колесные танки AMX-10RC, отправив их на Украину, отметил эксперт.
евросоюз Украина сша истребители f-16
Военкоры ФАН
Лучшие в аду