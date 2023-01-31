РИА Новости: корабль «Россия» приступил к завершающему развороту на юго-восток

Он обратил внимание на визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Туркменистан. Российская делегация провела переговоры с местными политиками. Савчук отметил, что Туркменистан стал центром некоторых энергопроектов. По его словам, перекресток газовых троп XXI века идут во все стороны.