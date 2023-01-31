РИА Новости: корабль «Россия» приступил к завершающему развороту на юго-восток

Корабль «Россия» приступает к завершению исторического разворота на юго-восток. Такое мнение выразил обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.
Он обратил внимание на визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Туркменистан. Российская делегация провела переговоры с местными политиками. Савчук отметил, что Туркменистан стал центром некоторых энергопроектов. По его словам, перекресток газовых троп XXI века идут во все стороны.
Обозреватель отметил, что Туркменистан намерен реализовать множество проектов. Однако стране не хватит для этого ресурсов и технологий. Поэтому на помощь пришла Россия.
«Корабль "Россия" завершает исторический разворот, и кто встал с ним на один курс, тот молодец. А всех прочих не жалко», – сказано в материале РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудили стратегическое сотрудничество.