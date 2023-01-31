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Актер Сергей Жигунов показал поклонникам нового члена семьи

Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов показал поклонникам нового члена семьи

Заслуженный артист России Сергей Жигунов показал поклонникам нового члена семьи. Вместе с супругой Викторией Ворожбит он решил завести щенка породы мальтезе.

Жигунов опубликовал первое фото нового члена семьи в социальных сетях. Актер признался, что пока не придумал кличку собаке, но выбирает между Сарой и Стешей. Большинство поклонников проголосовали за второе имя. По их мнению, оно больше подходит собаке этой породы.

Актер Сергей Жигунов показал поклонникам нового члена семьи

У актера уже есть животные. Недавно он завел пса породы бишон фризе и назвал его Степан. Он во всем слушается Жигунова и признает его лидером в семье. Также у пары есть кот Пыня, который появился в доме артиста еще до свадьбы с Ворожбит.

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